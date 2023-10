La Formule 1 sur la RTBF jusqu’en 2027 !

La RTBF a le plaisir d'annoncer qu'elle continuera de diffuser la Formule 1 sur ses antennes jusqu'en 2027 !

L'accord avec Formula One prévoit que la RTBF diffusera toutes les courses, y compris les séances d'essai et de qualification, les courses Sprint et les Grands Prix sur La Une, Tipik et Auvio pour les quatre prochaines saisons.

Gaëtan Vigneron, commentateur et figure historique de la Formule 1 à la RTBF : "C’est une excellente nouvelle de prolonger cette aventure qui est avant tout une belle histoire partagée avec les téléspectateurs.ices en Belgique. La Formule 1 n’a jamais été aussi populaire et c’est à cet engouement du public que je pense à chaque début de Grand Prix, quand je dis Madame Monsieur bonjour. Tous les plus grands pilotes se sont succédé au micro de la RTBF et continueront donc de le faire et pour nous tous.tes qui travaillons avec le même enthousiasme qu’au premier jour, c’est une grande fierté."

"Nous sommes très satisfait.es de prolonger ce partenariat historique avec la Formule 1", observe Benoît Delhauteur, Chef Sports à la RTBF. "Notre priorité est de conserver l’offre sportive la plus large possible et pour tous nos publics. La F1 est justement le sport avec lequel nous pouvons toucher tous les groupes d'âge, et en particulier les jeunes. Nous constatons par ailleurs que nous sommes regardés sur Auvio et Tipik par un public davantage féminin que pour nos autres retransmissions sportives. Naturellement, le documentaire Drive to Survive a été l’une des raisons de cet engouement retrouvé. Mais c’est loin d’être la seule raison. Notre succès d’audience s’explique aussi par la qualité de nos commentaires et de notre couverture, sur toutes nos plateformes. Outre les qualifications et le Grand Prix en direct, notre programme Warm Up, est très populaire, tous comme nos séquences digitales et notre podcast, Pilotes. Prolonger notre contrat avec la F1, c’est continuer de raconter une histoire qui passionne un très grand nombre de personnes en Belgique francophone."

Michaella Snoeck, responsable des droits médiatiques pour Formula One, déclare : "Alors que la F1 continue de grandir et d'attirer de nouveaux publics, nous sommes ravis de prolonger cette collaboration avec notre partenaire de diffusion de longue date. Nous sommes impatients de travailler avec la RTBF pour continuer d’améliorer notre offre de diffusion et construire une expérience de visionnage de premier ordre pour les fans en Belgique afin qu'ils puissent apprécier le spectacle et les sensations fortes de la Formule 1."