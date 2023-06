La formation Soudal Quick-Step dévoile la liste des 6 équipiers qui épauleront Remco Evenepoel sur le Tour de Suisse

Quelques semaines après son immense désillusion au Giro, Remco Evenepoel s’apprête à reprendre la compétition. Ce sera ce dimanche sur les routes du Tour de Suisse. En marge du départ de la course, la formation Soudal Quick-Step vient de dévoiler l’équipe qui entourera le champion du monde tout au long de la semaine.

Au total, six coéquipiers, dont Kasper Asgreen, récent 2e des Quatre Jours de Dunkerque derrière Romain Grégoire. Pour le reste, Remco aura Mattia Cattaneo, James Knox, Mauro Schmid, Bert Van Lerberghe et Tim Merlier à ses côtés.

Une solide armada pour entamer un Tour de Suisse où il y aura évidemment de la revanche dans l’air pour Remco Evenepoel.

"Remco est de retour, on a hâte. Les deux chronos individuels lui conviennent bien mais des gars comme Kasper Asgreen, Mauro Schmid ou Mattia Cattaneo pourraient aussi viser quelque chose sur ces étapes. Comme Remco revient de maladie, on va aborder la course au jour le jour et voir ce dont il est capable dans les montagnes. On a James Knox en plus pour l'aider. Pour les étapes de plat, notre homme sera Tim Merlier qui pourra compter sur Bert Van Lerberghe pour le guider. On est confiant en nos chance d'arracher de bons résultats" confiait Geert Van Bondt, directeur sportif.