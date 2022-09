La forêt, personnage "doux et inquiétant" dans le premier long métrage de Serge Mirzabekiantz, "Le cœur noir des forêts"

Le film soulève de nombreuses questions, dont celles-ci : pourquoi est-ce qu’on veut des enfants, et est-ce qu’il y a un âge pour en faire.

"Quand on parle des adolescents, c’est souvent des grossesses accidentelles, et du coup la question est souvent : est-ce qu’on le garde ou on ne le garde pas. Il y a des magnifiques films qui ont été faits là-dessus. J’avais plutôt envie de me poser la question : et si ce désir venait à un moment donné à un âge précoce, là où on a le sentiment peut-être que ce désir n’existe pas."

Dans cette histoire sans antagoniste, la forêt sombre est un cocon pour ces deux adolescents, mais elle est en même temps assez inquiétante. Souvent dans la brume, dans l’humidité, elle paraît hostile aux deux héros.

"C’était surtout l’idée d’en faire un troisième personnage", explique Serge Mirzabekiantz. "Un personnage est ambivalent donc il peut être à la fois doux et inquiétant [...]. Cette forêt était un miroir. Un miroir de leurs peurs, de leurs fantasmes, des mensonges aussi qu’ils ont l’un et l’autre. Et forcément avec du noir et de la lumière."