La "forêt mosaïque", une stratégie française.

Le forestier Christophe Chopin est chargé du dispositif de recherche "Renecofor" mis en place il y a 25 ans et qui évalue la réaction des écosystèmes forestiers au climat.

"On évalue le niveau de croissance des arbres, la date d’apparition et de chute des feuilles, la production de glands."

Dans ce peuplement dit "remarquable" pour la qualité de ses arbres, l’ONF récolte les glands pour garantir la pérennité de la "génétique exceptionnelle" du chêne sessile, aujourd’hui adapté au climat local et qui pourra demain "être implanté plus au nord".

À quelques kilomètres de là, le chêne reste roi mais cette fois en futaie irrégulière, accompagné de pins maritimes, de frênes ou d’alisiers. Les châtaigniers, vaincus par un chancre, ont dépéri, tandis que le bouleau a fait son entrée.

"Là où on a des parcelles plus mélangées, on a un meilleur fonctionnement du sol et des écosystèmes. À l’inverse, on perd 30 à 40% de productivité si le sol a un mauvais fonctionnement hydrique", remarque Antoine Bled.