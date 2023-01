La forêt enchantée des JenliSisters

Caroline Veyt vous propose un spectacle musical plongé dans une forêt enchantée où personnages de Disney, et les univers celtique, jazz et pop se côtoient grâce aux sœurs Jenlis.

La Forêt enchantée par les JenliSisters, deux sœurs musiciennes, est un spectacle musical à aller voir ce dimanche 29 janvier à 15h au Château d’Oupeye. Toutes deux sorties des classes du Conservatoire de Bruxelles, Mathilde a notamment étudié le violon dans la classe de Shirly Laub et Héloïse a étudié la harpe dans la classe d’Annie Lavoisier.

Leur univers est captivant, on n’est jamais loin de la nature, grâce à des images projetées sur grand écran et qui nous plongent dans des paysages sublimes. Quant au niveau musical, elles opèrent un savoureux mélange des genres entre pièces classiques, pop, musique celtique et même des compositions originales.

Cette savoureuse recette est déclinée ici dans une version familiale où la balade dans la forêt enchantée est accompagnée de projections sur écran. Dans cette forêt, vous croiserez des personnages de Disney : La Belle et la Bête, Pocahontas ou La Reine des Neiges pour les plus connus, mais vous entrerez aussi dans l’univers de Warner, par exemple. Harry Potter sera même de la partie !

En fait, elles ont construit une trame narrative qui nous permet d’aller dans le monde des dessins animés mais aussi dans de vraies forêts ; d’ailleurs on sent que quand elles voyagent, elles sont en lien avec la nature et elles ont à cœur de découvrir de beaux endroits pour ensuite les partager avec leur public.