La forêt de Soignes : une hêtraie qui a besoin d'être rajeunie et diversifiée

La forêt bruxelloise est donc très ancienne mais elle est également très fragile. Ce patrimoine forestier exceptionnel souffre en effet du changement climatique car le hêtre est une essence qui a besoin de beaucoup d’humidité, et qui supporte mal la sécheresse et les températures élevées, surtout quand il est en feuilles. La menace qui pèse sur la hêtraie est renforcée par son caractère monospécifique, c’est-à-dire qu’elle est composée d’arbres d’une seule essence et de même âge. Cela entraîne une diminution de la biodiversité, un appauvrissement des sols et une augmentation du risque de maladies qui fragilise encore la forêt.