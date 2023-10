La Forêt de Soignes, poumon vert de Bruxelles protégé par l’Unesco

La Forêt de Soignes, poumon vert de la capitale

La Forêt de Soignes n’est pas uniquement le poumon vert de la capitale, il faut le préciser, puisqu’elle est à cheval sur les Régions bruxelloise, flamande et wallonne. Mais malgré tout c’est entre autres son caractère périurbain qui lui confère sa nature exceptionnelle puisqu’habituellement près d’une ville on trouve des champs et des marchéages pour nourrir la population, et c’est donc assez rare de voir des villes qui ont des forêts et qui plus est de cette ampleur, on parle quand même d’environ 5000 hectares !

Une forêt sauvée par… La chasse

A partir du XIe siècle, époque qui coïncide avec les débuts de Bruxelles, l’Europe a connu une période de défrichement intense : le bois sert alors à tout, on l’utilise pour se chauffer bien sûr mais aussi pour la construction et pour fabriquer des bateaux. Pourtant, la forêt de Soignes est miraculeusement épargnée par cette fièvre bâtisseuse, ses protecteurs se nomment les Ducs de Brabant et leurs successeurs – ducs de Bourgogne, Habsbourg d’Espagne et Habsbourg d’Autriche, et ils tiennent farouchement à cette forêt dont ils sont les propriétaires ! Et la source de leur attachement à ce lieu est à trouver dans l’usage qu’ils en font : c’est là qu’ils s’adonnent à leur passe-temps favori, la chasse !

La forêt de Soignes protégée par l’Unesco

Le plus grand protecteur de la forêt aujourd’hui, c’est sans doute le label Unesco qui a été attribué à certaines de ses parties, désignées comme réserve forestière et intégrée depuis 2017 sur la très convoitée liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Caroline Celis, qui est la coordinatrice du patrimoine mondial de l’Unesco pour les "Forêts de hêtres anciennes et primitives des Carpates et d’autres régions d’Europe", explique les critères qui ont valu à certaines parties de la Forêt de Soignes cette reconnaissance.

En premier lieu, le fait que la forêt de Soignes est le chaînon manquant entre la dernière glaciation il y a 10.000-15.000 ans et nous ! La forêt de Soignes est un des témoins du processus d’expansion du hêtre à la période postglaciaire dans toute l’Europe. On en compte ainsi dans les Carpates mais aussi par exemple en Allemagne, en Suisse, en Italie, en France, en Espagne. A ce jour 94 hêtraies figurent sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, réparties dans pas moins de 18 pays européens. Et comme me l’a joliment dit Caroline Celis, ces hêtraies sont aussi une métaphore de l’Europe, les frontières ne sont pas le problème de la nature.

Les forêts de hêtres, un habitat menacé