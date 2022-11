La forêt de Soignes, bien plus qu’un lieu de promenade

Pour pouvoir utiliser du bois de la forêt de Soignes pour construire ses vélos, ZAFI s’est associé à la Sonian Wood Coop (La coopérative du bois de la forêt de Soignes). Cette coopérative a pour objectif d’augmenter l’utilisation locale du bois bruxellois. En effet, le plus gros de la production de bois de la forêt de Soignes est actuellement exporté en Asie, ce qui implique une empreinte environnementale négative. Pour remédier à ce constat, Stephan Kampelmann et son équipe transforment localement ce bois en meubles faits sur-mesure (tables, chaises, bancs…). " De l’abattage à la livraison finale du meuble, on fait toutes les étapes avec une sept personnes. Mais même si l’équipe est toute petite, nos envies sont démesurées. " Leurs projets pour l’avenir sont donc ambitieux, et suivis en haut lieu. Le Roi Philippe a visité les ateliers de la Sonian Wood Coop la semaine dernière.