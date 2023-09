"La forêt de Fontainebleau" de George Sand, l’un des premiers manifestes écologistes

Parce que la terre brûle et qu’il y a urgence à régénérer notre relation avec le monde, Musiq3 et Pascale Seys présentent la série podcasts "Si pas maintenant, quand ?", 22 lectures pour habiter la Terre et renouer avec l’ensemble du vivant. Une petite anthologie du vivant. 22 capsules proposées par Pascale Seys et Carine Bratzlavsky, et réalisées par Thierry Lequeux.

Une des scènes célèbres d’un roman de Flaubert décrivant l’ennui amoureux se situe, à une heure au sud de Paris, dans la Forêt de Fontainebleau. C’est une forêt Royale qui inspire fortement les œuvres d’un groupe d’artistes, l’Ecole de Barbizon ainsi que les peintres impressionnistes, qui la considèrent comme un véritable sanctuaire et qui s’inquiètent de voir arriver à la fin des années 1840, en même temps que l’aménagement de sentiers et de guides de promenades en forêt, une voie de chemin de fer qui menace le lieu d’être envahi par les touristes.