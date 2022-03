La forêt de Brocéliande existe et vous pouvez la visiter pour découvrir ses mythes et mystères

Sur les terres des héros du mythe arthurien, les visiteurs ne peuvent passer à côté des sites phares de Paimpont. Au bout d’une allée, la "ligne du Tombeau de Merlin", le tombeau de Merlin se dessine. Ce héros légendaire du Ve siècle, fils d’un démon et d’une nonne, devenu devin et magicien continue, encore aujourd’hui, de faire rêver petits et grands.

La curiosité de bon nombre de promeneurs les a amenés à se retrouver devant ces imposants rochers. À leurs pieds, des rubans et mots en papier sont laissés là pour perpétuer le mythe. Le site est un vestige d’une ancienne allée couverte datant de l’époque du néolithique. Selon la légende bretonne, c’est ici même que la fée Viviane a enfermé l’enchanteur en traçant neuf cercles d’air tout en prononçant neuf formules magiques le gardant ainsi auprès d’elle pour l’éternité.