La forêt d'Anlier désormais fermée à tous les usagers

Conséquence toujours de la sécheresse. Les routes qui traversent la forêt d'Anlier sont désormais fermées à tous les usagers.

Une décision prise ce matin par les bourgmestres des communes d’Attert, Fauvillers, Habay, Léglise et Martelange, sur conseil du DNF ( Département Nature et Forêt ) .

Les précipitations des derniers jours restent très faibles et de nouvelles températures élevées sont annoncées dans le courant de la semaine prochaine.

Par mesure de précaution, pour éviter tout départ de feu lié à un incident, plusieurs routes sont donc fermées. Les communes se sont mises d’accord pour fermer les accès à Habay, Heinstert, Martelange, Radelange, Wisembach, Fauvillers, Rancimont et Louftémont.

Mercredi déjà, des routes de ce massif forestier étaient interdites aux voitures, camions et cavaliers. Voilà donc maintenant que sont aussi concernés les promeneurs et cyclistes. Les barrières seront mises en place dès que possible par les cinq communes.

Cette mesure ne concerne pas les exploitants et les services de secours.

Les bourgmestres invitent les usagers à prendre des itinéraires dérivatifs dès ce midi. Ces arrêtés seront d’application jusqu’à nouvel ordre.