La forêt, c’est la vie !

Quentin Ponette est ingénieur agronome des Eaux et Forêts, et titulaire d’une maîtrise en agronomie tropicale et subtropicale. Il est Professeur à l’UCLouvain où il enseigne la sylviculture, la dendrométrie et l’écologie forestière.

Au Earth and Life Institute, il s’intéresse à la biogéochimie des écosystèmes forestiers et à la dynamique des peuplements. Il souhaite mieux comprendre la réponse des écosystèmes forestiers, des peuplements et des arbres à des actions de gestion ainsi qu’aux changements globaux. Ses terrains de recherche se situent principalement en zones tempérées, mais également dans les régions méditerranéenne et tropicale.

Il a effectué un doctorat en Sciences agronomiques à l’UCLouvain dans le domaine des sols, et a ensuite poursuivi sa formation par des séjours postdoctoraux à l’INRAE, organisme français de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.