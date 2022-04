La force symbolique des tatouages traditionnels bosniaques, dévoilée dans l’expo "SICANJE", au PointCulture de Namur

Cette année, le festival Balkan Trafik, événement multi-artistique qui met en valeur les talents et la culture des pays européens du sud-est, se déroulera à Bruxelles du 28 avril au 1er mai. Trafic de culture, d’expérience, d’art et de partage, le festival a pour objectif d’utiliser la culture afin de rassembler les communautés, dépassant les a priori et stéréotypes bien ancrés sur les pays de l’Est. Comme prémisse à la 16e édition du festival, le PointCulture de Namur présente durant tout le mois d’avril l’exposition SICANJE : une approche particulière sur les tatouages traditionnels bosniaques.

Le tatouage traditionnel bosniaque peut se définir par les mots locaux "sicanje", "bocanje" ou "križićanje". Cette tradition, considérée comme une des plus vieilles traditions slaves, revêt un forte caractère identitaire, culturel et religieux. En effet, ces motifs ont pour but symbolique de protéger les héritages catholiques des communautés face aux constantes colonisations de leurs territoires, notamment par l’empire ottoman.