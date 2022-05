La Force est avec nous depuis 45 ans déjà !

Que ce soit en VO ou en VF, la Force est avec nous depuis ce fameux mercredi 25 mai 1977, jour de la sortie aux Etats-Unis de "Star Wars", ce film de science-fiction réalisé par un quasi-inconnu, un certain George Lucas, qui n’avait sorti que deux films, "THX 1138" en 1971 et "American Graffiti" en 1973. Mais qu’importe le nombre de productions, la valeur de cette "Guerre des étoiles" va lui accorder le triple combo : gloire, reconnaissance et célébrité. En deux mots, "Star Wars" c’est l’éternelle lutte du Bien contre le Mal, le difficile équilibre entre la Force et le Côté obscur, le rêve d’un jeune fermier qui veut devenir pilote de combat au sein de l’Alliance rebelle face aux chasseurs Tie de l’Empire, la vie de la famille Skywalker malmenée par les vils desseins d’un Empereur diabolique. La suite, si vous êtes fans, vous la connaissez. Et vous ne l’êtes pas, aussi, vous en avez entendu parler. Car depuis 45 ans, "Star Wars" c’est un phénomène de la Pop Culture, une saga de 9 films (dont une trilogie sortie après mais qui se passe avant), des séries télévisées (dont la prochaine, entièrement dédiée à l’un de ses héros, Obi-Wan Kenobi, débarque sur Disney + ce 27 mai), des dessins animés (dont les versions en Lego restent insupportables), des spin-off, des sequels et des prequels (dont 2 sur les Ewoks, si si… oups je vous perds) et surtout des produits dérivés !