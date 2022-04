La Force est avec Ghost

Le leader du groupe, Tobias Forge, a révélé que les nouveaux costumes des "Nameless Ghouls" du groupe avaient été inspirés par Star Wars !

" Je voulais quelque chose de militaire ", a expliqué Forge. " Mais sans tomber dans le militarisme non plus. Et, surtout, je voulais que le groupe ait de plus en plus l’air d’une armée. Ce que nous avons réussi, notamment avec ces casques d’anciens pilotes d’avion de combat de "Star Wars". J’ai toujours été fan de Star Wars et j’ai donc vite vu comment m’en inspirer. "

Ce look se fond évidemment très bien avec le thème dystopique du dernier album, Impera. " Je vois vraiment des similitudes entre 1920 et ce que vivons actuellement : il y avait la grippe espagnole, tandis qu’une seule mauvaise décision aurait pu mener à un conflit mondial. "

Ghost est actuellement en tournée en Europe, l’occasion rêvée de voir leurs nouveaux costumes ?