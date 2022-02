La force du mélange des styles du pianiste Nicola Andrioli

Retour au clavier électrique

Le synthé est le premier amour de Nicola Andrioli. Par la suite, le piano prend le dessus. Mais, lors d’un récent concert avec Philip Catherine avec le batteur Stéphane Galland et le bassiste Federico Pecoraro (tous les deux présents sur ce dernier album), aussi à l’aise dans la pop que dans le jazz fusion, l’envie de retoucher du clavier électrique se fait ressentir. Andrioli a les sons dans la tête, les mélodies au bout des doigts et l’écriture est devenue une évidence. Dans ce rêve d’esthétique, l’idéal est d’y associer le guitariste américain Kurt Rosenwinkel. Celui-ci, séduit par l’originalité et la qualité des compositions, accepte spontanément et participe à l’enregistrement du nouvel album de Nicola : "Skylight".

Nicola Andrioli était l'invité de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.