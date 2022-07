La force de maintien de la paix va quitter un îlot stratégique de la mer Rouge, confirme Joe Biden

Sous souveraineté égyptienne depuis 1950, occupés en 1956 par Israël au terme de la guerre éclair du canal de Suez, Tiran et Sanafir sont au cœur des guerres israélo-arabes. Tiran, 61,5 km2, est une île à six kilomètres à l'est de la péninsule égyptienne du Sinaï, à l'entrée du golfe d'Aqaba, qui conduit à la Jordanie et Israël. Sanafir, 33 km2, est elle à 2,5 kilomètres plus à l'est.

L'accord de paix de Camp David signé en 1979 entre Israël et l'Egypte a permis à l'Egypte de récupérer ces territoires. Mais Le Caire s'est engagé à une démilitarisation du Sinaï et à ne pas poster de troupes sur ces deux îlots. Seule la force multinationale d'observateurs est autorisée dans la zone.

Rétrocession à l'Arabie saoudite

Entre 2016 et 2017, une série de jugements contradictoires a été prononcée par la justice égyptienne, avant que la Cour suprême constitutionnelle ne tranche en faveur d'une rétrocession pure et simple à l'Arabie saoudite.

Certains observateurs voient dans cette étape un premier pas vers la normalisation des relations entre la grande monarchie du Golfe et Israël.