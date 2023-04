La "force de frappe des Engagés", indispensable face à des gouvernements "pantouflards", défend Maxime Prévôt

Le mouvement exclut par contre les loyers de cette "globalisation des revenus" : "Il ne faut pas non plus décourager celles et ceux qui, comme propriétaires, décident d’investir parce qu’ils doivent aussi ménager une future pension. […] [Mais] On n’est évidemment pas fermés à l’idée d’avoir une taxation quand on commence à avoir un parc immobilier déraisonnable."

Le mouvement veut par ailleurs supprimer "la taxe sur les héritages, une taxe sur la mort qui est une double peine imposée aux familles."

Décumul des rémunérations

Face au scandale des bonus de pensions des députés fédéraux, celui qui est aussi député fédéral réagit : "Il est normal, si l’on veut que les députés aient de la distance par rapport à tous les lobbys, qu’il y ait un statut spécifique. Par contre, je pense que l’on doit faire en sorte de faire évoluer le statut des parlementaires vers le régime de droit commun de tous les travailleurs, que ce soit pour les questions de pensions, que ce soit aussi pour les fameuses indemnités de sortie."

Maxime Prévot est aussi concerné par la question du cumul des mandats, puisqu’il est aussi bourgmestre de Namur. Sur ce thème, il plaide pour le décumul des rémunérations, pas pour celui des fonctions.

"Je considère comme normal que l’on garde un pied dans la glaise des réalités de terrain, dit-il, pour ne pas être complètement désincarné quand on défend des projets au Parlement. Mais par contre, comme l’argent ne peut jamais être un motif d’engagement pour la cause publique et politique, il n’y aura plus de cumul de rémunération qui soit possible et évidemment que je l’appliquerai."

Il promet également d’appliquer une autre mesure avancée par son mouvement, la limitation dans le temps du nombre de mandats successifs : trois au maximum pour les parlementaires, deux pour les ministres.