La Force aérienne se présente au grand public cet été lors d'une exposition à Coxyde

Mais le public pourra également s'asseoir dans le cockpit d'un avion de combat F-16 et découvrir comment la Force aérienne du futur utilisera les derniers progrès technologiques et la réalité augmentée.

"Avec cette exposition moderne, informative et interactive, la Défense veut montrer au visiteur comment une Force aérienne moderne peut protéger la paix et la sécurité de notre pays et de ses habitants. Notre Force aérienne est active pour votre sécurité en Belgique et dans le monde entier", a-t-elle indiqué dans un communiqué, en rappelant le renouvellement en cours du matériel.

Tous les jours, dans la matinée, des guides seront disponibles pour une visite guidée. L'après-midi, les visiteurs seront libres de parcourir l'exposition. "Notre personnel est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions", ajoute le communiqué.