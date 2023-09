La « Food thérapie » ou comment soigner par la cuisine

Dans cet établissement, on consomme un maximum de produits " maison ", issus du poulailler et du potager entretenus par les patients eux-mêmes. " Le projet " Good food " tourne autour d’une alimentation saine, avec des objectifs thérapeutiques mais aussi de rétablissement du patient ", explique Thomas, maraîcher et assistant social.

Cette thérapie n’existe que depuis un an et demi, mais des bénéfices se font déjà sentir : " Au lieu de rester dans leur lit toute la journée, les gens se lèvent pour cuisiner ou s’occuper du jardin. C’est très satisfaisant quand on a fait un pain et qu’on peut le partager avec d’autres ", explique le responsable adjoint, Edouard Lambot.

Toutes ces activités permettent aux résidents de trouver du sens, de nouer plus de contacts mais aussi de prendre confiance en eux.