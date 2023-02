La fonte des glaciers expliquée aux enfants

Les glaciers fondent trop vite et ce n’est pas une bonne nouvelle pour la planète. Pourquoi ?



Un glacier, c’est une grande masse de glace qui se forme pendant plusieurs années dans les régions montagneuses et polaires. Avec le froid, la neige s’accumule et se transforme en glace.

En été, une partie de la neige des glaciers fond. Mais comme il y a plus de chutes de neige en hiver que de fonte en été, les glaciers se maintiennent en altitude. Et ça, c’est très bien pour le climat.

Le problème, c’est qu’à cause du réchauffement climatique, les glaciers sont en train de fondre pour de bon. Ainsi, les glaciers des Alpes, en France, devraient disparaître d’ici 20 à 30 ans.

Si les glaciers disparaissent, le niveau de la mer va monter et certaines régions du monde manqueront d’accès à l’eau potable.

Voilà pourquoi il est important de limiter au maximum le réchauffement de la planète pour sauver les glaciers.