La fondatrice des Baladins du Miroir, Nele Paxinou, femme de théâtre et militante, est décédée à 80 ans

Nele Paxinou est décédée dans la nuit de vendredi à samedi, annonce la compagnie des Baladins du Miroir, troupe de théâtre itinérant qu'elle avait fondée en 1980 et dirigée jusqu'en 2015. Elle est partie "sans tambour ni fracas", stipule le communiqué signé par Gaspar Leclère qui lui a succédé à la tête de la compagnie.

De nombreuses personnalités du milieu théâtral, mais aussi plus largement du monde culturel et politique ont fait part de leur tristesse et lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux : "Nele est une référence, un socle, un repère pour tous ceux qui ont croisé son talent" écrit ainsi Tanguy Stuckens, Député-Président du Collège provincial du Brabant Wallon.

Suite à une maladie, elle avait perdu l'usage de ses jambes à l'âge de 23 ans et milité toute sa vie pour une société plus inclusive envers les personnes en situation de handicap.

En 2012, Nele Paxinou avait été élevée au rang de chevalier du Mérite wallon et avait été honorée du titre de Commandeur de l'Ordre de la Couronne en 2017. Elle est décédée à l'âge de 80 ans.