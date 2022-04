La Fondation SCP : l’horreur collaborative sur internet

Autre phénomène très en vogue aujourd’hui sur internet en ce moment : les Backrooms (littéralement " arrière-salles ") sont des salles normalement inaccessibles et plutôt effrayantes. Vides et répétitives, ces salles seraient considérées comme des dimensions parallèles à peine perceptibles par le commun des mortels. Pour s’y rendre il faudrait se " no-clip " à travers les murs, terme emprunté aux jeux vidéo où le joueur n’a plus aucune collision et peut dès lors passer à travers les objets.

Par exemple, sur Minecraft le mode spectateur est un " no-clip " : le personnage flotte, peut se téléporter ou passer à travers les blocs.

Les Backrooms ont suivi le même chemin que les SCP puisqu’aujourd’hui un site est disponible, reprenant tous les travaux de la communauté qui le fait vivre. Certaines images de backrooms sont d’ailleurs disséminées sur Google Maps, ajoutant encore du mystère.

Internet regorge de communautés, petites ou grandes, qui ne demandent qu’à exprimer leur créativité comme par exemple, lors de la Pixel War sur le r/place de Reddit début avril.