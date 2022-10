La Fondation Roi Beaudouin finance une passerelle à vélos aux Quatre-Bras

Le fonds Bikes in Brussels, géré par la Fondation Roi Baudouin (FRB) alloue 500.000 euros pour financer l'installation d'une nouvelle passerelle aux Quatre-Bras à Tervuren, annonce la FRB mardi par voie de communiqué.

La construction de pistes cyclables, à Molenbeek-Saint-Jean et Jette, et de sept nouveaux abris pour vélos sera aussi financée par le fonds.

L'agence flamande Werkvennootschap, chargée des travaux de grandes infrastructures au gouvernement flamand travaille dans le cadre du plan "Werken aan de Ring" à la construction d'une nouvelle passerelle pour les cyclistes au-dessus du carrefour des Quatre-Bras de Tervuren.

Les travaux de ce pont en bois devraient commencer à la fin de cette année, pour une durée d'environ un an. Cette passerelle sera une manière fluide de rejoindre la Région flamande et Bruxelles pour les navetteurs. Ceci pourra les inciter à utiliser le vélo pour cette connexion.

Le fonds Bikes in Brussels apporte 494.802 euros à ce projet soit un cinquième du montant des travaux d'aménagement.

Par ailleurs, la commune de Molenbeek a également reçu 376.185 euros pour construire une piste cyclable séparée en trottoir dans la rue de l'Indépendance. Jette a quant à elle reçu 151.800 euros pour la construction d'une piste cyclable sur l'avenue du Sacré-Cœur.

Sept autres projets pour le stationnement de vélos à Bruxelles ont reçu un total de 143.468 euros. Cela comprend des abris et des parkings pour vélos à l'hôpital Joseph Bracops d'Anderlecht, aux clubs de tennis Charles-Quint de Ganshoren et du bois de la Cambre à Ixelles, au centre culturel Archipel 19 à Berchem-Sainte-Agathe, à l'Académie royale des beaux-arts d'Etterbeek et au collège Saint-Pierre à Jette.