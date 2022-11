La Fondation Roi Baudouin octroie 400.000 euros à un projet de recherche sur le Sida

Le Fonds pour la recherche sur le sida, géré par la Fondation Roi Baudouin, et le Consortium belge de recherche sur le VIH/Sida (BREACH) ont octroyé une aide de 400.000 euros à un projet de recherche sur le VIH.

Celui-ci veut caractériser en profondeur les aspects dynamiques du réservoir latent de VIH des patients qui en sont atteints, a fait savoir mercredi la Fondation Roi Baudouin.

Le projet est mené en collaboration entre de nombreux instituts de recherche, tels que l’Université et l’Hôpital universitaire de Gand, l’ULB et le CHU Saint-Pierre, la KU Leuven et l’UZ Leuven, la VUB et l’UZ Brussel, ainsi que l’Hôpital universitaire de Liège.