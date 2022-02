La Fondation Roi Baudouin acquiert le pendentif "Méduse" de Philippe Wolfers

La Fondation Roi Baudouin vient de faire l'acquisition du pendentif "Méduse" de Philippe Wolfers, annonce-t-elle vendredi dans un communiqué. Conçu en 1898, le bijou est considéré au niveau international comme une "icône de la joaillerie Art nouveau belge".

"Composée d'or, d'émail, d'ivoire, d'opale et de diamant, cette pièce remarquable a longtemps été détenue par un propriétaire privé. Au même titre que Victor Horta, Henry van de Velde et Paul Hankar, Philippe Wolfers (1858-1929) fait partie des grandes figures belges de l'Art nouveau et jouit d'une réputation internationale", indique la Fondation Roi Baudouin.

Destination le magasin Wolfers

Le propriétaire initial de la pièce avait contacté la Fondation, lui laissant la primauté de la décision d'acquérir le joyau, ce que la Fondation a été en mesure de faire grâce à son Fonds du Patrimoine. La Fondation Roi Baudouin le prête désormais au Musée Art & Histoire, dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Le pendentif prendra place dans le magasin Wolfers (rue de l'Ecuyer), l'exposition permanente au sein du musée, où il sera accessible au public.