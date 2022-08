La Fondation Contre le Cancer soutient le Beau Vélo de Ravel

Si la Fondation Contre le Cancer a une mission d'infos et de soutien aux personnes malades, elle prône avant tout la prévention. Même si on ne peut contrôler la maladie, on peut essayer de mettre toutes les chances de son côté pour une vie plus longue. Dans ce contexte, elle a émis 6 règles de base :

pratiquer une activité sportive suffisante, nous l'avons vu

ne pas fumer

éviter les kilos superflus

manger sainement

modérer sa consommation d’alcool

prévenir le cancer de la peau.

Concrètement, elle propose :

des recettes saines

une appli p our mesurer l’indice UV là où vous êtes, c'est le " sunsmart Global UV ".

Tout un chacun peut aider la Fondation par des dons ou l'organisation de Relais pour la Vie dans sa commune.