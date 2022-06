La Fondation contre le cancer lance une campagne de sensibilisation aux dangers des UV

La Fondation contre le cancer invite, dans le cadre de sa nouvelle campagne de sensibilisation lancée jeudi, à vérifier l'indice de rayonnement UV du soleil et à prendre les mesures de protection nécessaires afin de "réduire considérablement le risque de cancer de la peau". Chaque jour, plus de 100 diagnostics de cancer de la peau sont recensés en Belgique.

La nouvelle campagne annuelle de la Fondation contre le Cancer "Avant de me balader, je vérifie l'indice UV" incite la population à contrôler l'échelle d'intensité du soleil, avant toute activité à l'extérieur.

Vérifier l'indice UV

Concrètement, via le site internet www.uv-index.be ou via l'application gratuite SunSmart Global UV, il est possible de vérifier l'indice UV du lieu où l'on se trouve - lequel est calculé en fonction des données de l'Institut royal météorologique à Uccle - et d'être conseillé sur les règles à appliquer pour une bonne protection solaire.

"L'indice UV mesure l'intensité du soleil sur une échelle allant de 0 (très faible) à 11+ (extrême). Le niveau d'UV dépend de plusieurs facteurs: l'heure de la journée, la période de l'année, la couverture nuageuse, l'altitude, votre emplacement et la nature des surfaces environnantes", explique la Fondation contre le Cancer dans un communiqué.