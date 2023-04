La Fondation contre le Cancer lance l’opération "Buddy deal" : arrêter de fumer avec un partenaire qui vous soutient

La Fondation contre le Cancer lance la seconde édition du "Buddy deal" : inciter les gens à arrêter de fumer en faisant un mois sans tabac. Dès ce premier mai, les fumeurs inscrits relèvent le défi, mais pas tout seuls. Leur "Buddy", leur proche qui s’est aussi inscrit a lui pour mission de les épauler.

Derrière ce challenge, une réalité : "On sait qu’une personne qui essaie d’arrêter de fumer, quand elle est soutenue par quelqu’un de proche, a cinq fois plus de chances d’arrêter de fumer", explique le docteur Véronique Le Ray, directrice médicale et porte-parole à la Fondation contre le Cancer.

Cette année est un franc succès car elle comptabilise plus de 6500 inscriptions selon la directrice médicale, soit plus de la moitié par rapport à l’année dernière. Mais concrètement, ça marche comment ? "En s’inscrivant, la personne qui fume reçoit des outils et des petits trucs et astuces pour arrêter de fumer. La personne inscrite comme 'buddy' reçoit, elle aussi, tous les jours un petit message pour pouvoir encore mieux soutenir la personne qui arrête de fumer. On convient ensemble d’une petite récompense à la fin des 30 jours. Et peut-être que ce sera prolongé parce qu’on voit que quand on tient 30 jours, on a beaucoup plus de chances de perdurer dans l’arrêt."