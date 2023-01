La Fondation Anne Frank partage en ligne une manne de documents sur l’adolescente juive

La Fondation Anne Frank rend accessible au public une manne d’informations sur l’histoire d’Anne Frank et des sept autres personnes cachées dans l’annexe secrète pour échapper aux nazis durant la Seconde Guerre mondiale, rapporte jeudi l’agence de presse néerlandaise ANP.

Il s’agit d’événements et de récits qui se sont déroulés dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de la persécution des Juifs, qui n’étaient auparavant disponibles qu’en interne, a indiqué la Fondation.

Le portail comprend plus d’un millier de documents, en néerlandais et en anglais, et 300 images. Du matériel pédagogique et un manuel sont également disponibles pour les enseignants. La banque de données sera enrichie en permanence. "Il suffit de taper sur un événement, une personne, un lieu ou un sujet pour obtenir les informations recherchées", explique l’institution. On apprend ainsi par exemple comment Otto Frank, le père d’Anne, est rentré à Amsterdam depuis Auschwitz en mars 1945.