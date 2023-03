"La fonction fait parfois l’homme" : nos consultants convaincus par la "responsabilisation" de Kevin De Bruyne

La grande première de Domenico Tedesco à la tête des Diables rouges c’est ce vendredi à Solna, en terrain suédois. L’occasion pour nos consultants d’évoquer ses premiers choix à la tête de notre équipe nationale lors du 'parti pris' dans Matin Première.

"On va avoir une idée de ce qu’il peut apporter. Mais on est dans l’urgence. C’est fascinant de se dire qu’il n’a jamais pris une sélection en main et qu’il dirige des joueurs qu’il connaît très peu", lance Christine Schréder.

"On va voir ses intentions mais entre intentions et la prestation, il y a plein d’obstacles", prévient Frédéric Waseige qui s’attend à une grosse animation dans le jeu belge.

Nos deux consultants et notre journaliste Manuel Jous ont longuement débattu autour des choix du coach allemand et de l’aspect 'moderne' de notre nouveau sélectionneur.

Parmi ses premiers choix, la décision d’attribuer le brassard de capitaine à Kevin De Bruyne a largement été commentée.

"De Bruyne c’était mon premier choix", approuve Manuel Jous. "Outre son rayonnement, il y a cet aspect 'responsabilisation', 'conscientisation'. La fonction fait parfois l’homme. Peut-être qu’avec ce statut de capitaine, il va se trouver plus légitime pour endosser d’autres responsabilités de groupe. Je trouve ça très intelligent de la part de Tedesco. Il lui fait bien comprendre qu’il le voit comme figure centrale de l’équipe."

"On a l’impression que le concept tourne autour de Kevin De Bruyne", acquiesce Christine Schréder. "C’est lui qui doit donner le tempo. Le fait qu’il soit le seul dépositaire du jeu va peut-être le libérer. Aujourd’hui tout doit reposer sur Kevin De Bruyne."

Pour Frédéric Waseige, c’est également une bonne chose de voir Kevin De Bruyne endosser ce rôle même s’il aurait opté pour un autre capitaine. "Espérons que ce brassard va lui faire prendre conscience qu’il doit parfois mettre ses états d’âme de côté et penser uniquement au collectif. Personnellement, j’aurais pris Romelu Lukaku comme capitaine. Mais bon De Bruyne ça se justifie : 97 sélections, 3e du ballon d’or, un des meilleurs joueurs du monde."

Christine Schréder et Frédéric Waseige ont pronostiqué un succès belge, respectivement par 1-2 et 1-4. Pour Manuel Jous, ce sera un "bon" partage en Suède : 2-2.