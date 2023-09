"La Folle repart en thèse", le nouveau one woman show interactif de Liane Foly

Liane Foly était l’invitée du 8/9 pour son one woman show La Folle repart en thèse, en tournée en Belgique au mois d’octobre prochain.

Récemment devenue "sexygénaire", Liane Foly célèbre ses 35 ans de carrière sur scène pour son troisième spectacle, dans lequel elle dresse un bilan qui se veut positif.

"Il y a de la nostalgie heureuse de mon enfance, je raconte mon père, l’orchestre de mon père", raconte-t-elle. "Mais je suis aussi l’actualité, donc le show bouge tout le temps. Il bouge aussi dans la ville où je suis, il est très interactif."

Au programme du spectacle, de la chanson, de l’humour et des imitations, sa première passion avant de devenir bien plus connue pour la chanson. "Enfant, je me rends compte très vite que j’observe beaucoup les gens. Ça commence par la famille, la télé […], et les clientes parce que mes parents avaient un commerce", se souvient Liane Foly.

Il y a quelque chose qui transcende, c’est une schizophrénie douce quand même.

Voici les dates de la tournée en Belgique de Liane Foly pour son spectacle La Folle repart en thèse :