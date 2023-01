La folle journée de Sara De Paduwa !

Sara De Paduwa vit à 100 à l’heure et elle adore ça ! Du 6-8 au 8-9 en passant par Viva for Life et The Dancer, elle est sur tous les fronts et de tous les combats, pourvu qu’ils soient du cœur. Myriam Marchand l’a suivie au cours d’une de ses journées marathon où chaque minute compte...