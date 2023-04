"La folle Histoire de l'Aviation" : le podcast sur les pilotes et les avions qui ont marqué la conquête du ciel

La conquête du ciel, comme celle de l'espace, a de tous temps, cultivé l'imaginaire. Vous avez toujours rêvé de vous imaginer dans le cockpit d'un avion ? Partez à la rencontre de ces aviateurs, aviatrices, pilotes de légende, têtes brûlées, pionniers en écoutant le podcast La folle Histoire de l’Aviation : une série en 10 portraits. Une plongée vertigineuse et de haute voltige à bord des premiers avions, de prototypes complètement fous ou d'engins à la pointe de la technologie.

Icare en rêvait, des siècles plus tard, ils l'ont fait. L'homme a rivalisé d'ingéniosité pour voler dans le ciel sans se brûler les ailes. Souvent au péril de leur vie, les premiers aviateurs et aviatrices ont contribué à un élan d'innovation qui a transformé à jamais l'humanité. Tous et toutes ont battu de nombreux records qu'on pensait inatteignables. D'autres sont restés dans l'Histoire pour des œuvres monumentales, mais après une brillante carrière dans l'aviation parfois méconnue, survivant parfois à des combats aériens épiques.

Aujourd'hui, l'avion est devenu un mode de transport tout aussi commun que la voiture. On le doit à plusieurs noms qui sont entrés dans la légende de l'aéronautique, en ayant affronté les éléments et les ennemis, au temps où les aéroports ne sortaient pas encore de terre.

Dans la lignée des frères Wright, Jean-Louis Lahaye vous raconte le destin incroyable de Chuck Yeager, qui a franchi le mur du son à bord de son avion fusée ; Saint-Exupéry, auteur du Petit Prince, héros de l'Aéropostale ; Amelia Earhart, la première femme à traverser l'Océan Atlantique ; Neil Armstrong, le pilote qui s'est posé sur la lune avec Apollo 11 ; Louis Blériot, le premier à traverser la Manche ; les pilotes les plus fameux des Guerres mondiales que sont le Baron Rouge ou Roland Garros...

