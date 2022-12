La folle aventure du chocolat, un documentaire appétissant avant Noël

Blanc, noir, au lait, en tablette ou en bonbon, le chocolat est à l'image de la vie : il y en a pour tous les goûts et il raconte un million d'histoires. Stimulant, consolant, gourmand, il est fort en émotions. A travers notamment des archives savoureuses, des extraits de films cultes (" Forrest Gump ", " Charlie et la chocolaterie ") et des rencontres avec de grands chocolatiers comme Patrick Roger et Stéphane Bonnat, ce documentaire nous raconte l'épopée de cet aliment unique en son genre. qui n’a eu de cesse de se métamorphoser au fil du temps et qui n’a pas fini de nous régaler. Il met l'eau à la bouche à l'approche de Noël.