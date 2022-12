"La folle aventure de Louis de Funès": qui se cachait derrière le masque comique ?

La réalisatrice a eu accès aux archives familiales et au précieux carnet de notes de l’acteur. Et avec aussi de nombreux extraits d’entrevues, on dépasse de loin le simple portrait de l’acteur comique pour découvrir l’homme amoureux, pudique, exigeant, le père de famille, mais aussi son caractère anxieux et inquiet de tout, ne sachant que faire de la célébrité, et vivant une revanche sociale tout en craignant que le succès ne disparaisse à tout moment. Et l’on est surpris du fervent écologiste qu’il était avant l’heure lorsqu’on le voit cultiver son jardin bio dans son château de la Loire. De Funès était un immense acteur qui s’était donné pour mission de nous faire rire en forçant le trait et avec une énergie tellement folle qu’elle lui sera fatale.

Ne manquez pas cette grande soirée avec Louis de Funès, un portrait complet de l’un des acteurs les plus célèbres du cinéma français raconté par l’actrice Isabelle Nanty. Rendez-vous sur La Trois ce vendredi 6 janvier dès 20h35, et en replay sur Auvio.