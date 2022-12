La folie s’empare du cube et les témoignages bouleversent : retour sur la quatrième journée de Viva for Life

A la moitié du compteur, nos animateurs se sentent comme des poissons dans l’eau dans le cube ! Et même si Ophélie et Marco, les "Tic et Tac" de l’aventure, commencent tout doucement à ne plus supporter les imitations de Mickey made in Sara ; nos trois animateurs s’aiment beaucoup et consacrent toute l’énergie qu’il leur reste à la cause Viva for Life ! Retour sur ces dernières 24 heures, en images.

Comme chaque nuit, les animateurs reçoivent des invités pour les accompagner. Pour cette quatrième nuit, Ophélie a d’abord passé un bon moment avec l’équipe de "Vivre Ici". Puis, Sara a accueilli Ivan, son acolyte de "The Dancer", et Kristofer de "N’oubliez pas les paroles". Résultat ? Le cube s’est transformé en club de karaoké !

Raphaël Scaini était également de la partie, puisque c’est à nouveau lui qui avait la mission de réaliser le master défi du jour.