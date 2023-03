La folie Måneskin s’est emparée de Bruxelles !

Après cette série de titres très énergiques, les lumières s'éteignent et la tension monte. Damiano et Thomas apparaissent sur une petite scène dans le fond de la salle et entament deux titres en version acoustique : “Vent’anni” et "If Not For You". Un petit moment de répit avec ces deux balades avant de relancer les hostilités sur la scène principale avec l'énorme tube "I Wanna Be Your Slave". Un titre durant lequel le guitariste Thomas propose un solo de guitare tranchant comme un rasoir. Pendant le break, le public est invité à s'asseoir puis à se relever en sautant en l’air pour l’un des moments les plus festifs du show.

Et le groupe enchaine avec "La Fine" (un des titres les plus heavy du récent album "Rush!"), "Feel" et "Mark Chapman", des titres qui font danser tout Forest National. Il est assez surprenant de constater que de nombreuses chansons sonnent beaucoup mieux en live que sur disque.

Le concert arrive tout doucement à sa fin quand résonne le célèbre " Mammamia " suivi d'un titre plutôt punk - " Kool Kids " - durant lequel de nombreux fans sont invités à monter sur scène pour une première conclusion très animée.

Après avoir quitté la scène pour ce faux épilogue du concert, le groupe revient quelques minutes plus tard sous les appels frénétiques d’un public qui en veut encore. Après une belle démonstration des talents du guitariste Thomas Raggi, le groupe propose une version émotionnelle mais un peu molle du récent single "The Loneliest" avant de conclure définitivement le show en rejouant une nouvelle fois "I Wanna Be Your Slave" dans une ambiance absolument survoltée.

Et on quitte la salle avec l’impression d’avoir assisté à un véritable concert de rock très énergique, généreux (23 titres et près de 2 heures de concert) et la satisfaction de voir une nouvelle génération découvrir et aimer cette musique.