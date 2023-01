La folie en musique

La folie. Instabilité, anomalie, souffrance. Le fou, la folle : qui voit ce que personne ne voit. Médiumnisme, solitude. La folie maltraitée, refusée, enfermée. Cousine du génie – et sa mortelle adversaire. De Meredith Monk à György Kurtag. De Don Quixote au Joker, Antonin Artaud nous attrape la main.

Mounir Bachir escalade les vitesses jusqu’à l’ivresse, il joue "Oud fou". Un autre manège de la folie, faussement enfantin, c’est celui La Strada de Fellini et son funambule inquiétant. L’Italie toujours, et un fil encore, celui de la voix de Lucia Di Lammermor, folle d’amour, planant dans des hauteurs cristallines. Il n’y a que le vide, nous dit Pierre Henry, dans ses fragments pour Artaud. La folie, née des mensonges, de la violence subie. La folie comme survie, résistance. Ce grand enfant en souffrance, c’est le Joker de Tods Philipps. Enfin, la folie nous dit sa solitude : "Je suis la folie, qui seule verse le plaisir et la douceur au monde. Tous me servent peu ou prou, mais il n’y a personne qui se dise fou."