La folie du matcha latte jusqu'au bout des ongles.

Le thé matcha, qui n'est autre que de la poudre de thé vert (et plus précisément encore de la poudre de jeunes feuilles de thé) est particulièrement apprécié, que ce soit pour son goût ou pour ses propriétés détoxifiantes. Il est même considéré par certains comme un superaliment. Ce ne sont toutefois pas ces vertus qui intéressent aujourd'hui les utilisateurs des réseaux sociaux mais la couleur du thé matcha : un vert bien spécifique.

Sur TikTok, le hashtag #matchanails a déjà généré plus de 300.000 vues, et ce n'est que le début. D'autant que les beauty addicts s'intéressent aussi de près à la manucure matcha latte, un vert plus laiteux.