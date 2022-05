La folie des stylos 4-couleurs dans les écoles : "Certains les collectionnent, d’autres en font un business"

C’est LA star de nos trousses depuis 50 ans : le célèbre quatre couleurs fait son retour en force dans les écoles. Capable en petit clic de vous faire passer du bleu au rouge ou du vert au noir, le célèbre stylo est l’objet de toutes les convoitises chez les jeunes. Il est même parfois au cœur de petits trafics.

" A chaque intercours, il vaut mieux avoir sa trousse à l’œil, nous confie Yassir, élève en 2e secondaire au Collège Sainte-Marie de Mouscron tout en nous montrant son stylo 4-couleurs fétiche au design doré. Certains s’amusent à les voler. Moi quand ça m’arrive, j’en rigole. Je demande : qui m’a piqué mon Bic ? Et on me le rend."