La folie des chrysanthèmes au Japon

Vous connaissez les bonsaïs, ces arbres miniatures ? Eh bien les Japonais, eux, font des bonsaïs de chrysanthèmes. Les chrysanthèmes travaillés en bonsaï sont très spectaculaires. Ils peuvent être dirigés facilement et on trouve différents styles de chrysanthèmes-bonsaï : le style Hokidachi (forme balai), le style Tachiki (droit non classique), le style Kengaï (cascade), le style Ishitsuki (sur roche seule, les racines enserrant la roche, ou en paysage).

Comme il s’agit d’une plante vivace, elle ne vit qu’un an et l’on va donc la modeler jour après jour, mois après mois pour lui donner une allure sans âge. Les chrysanthèmes bonsaï sont très rares et très beaux.