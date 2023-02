La fois où Ashton Kutcher a complimenté Harry Styles sans le reconnaître

Après tout, on ne peut pas connaître tout le monde. Et c’est le moins que puisse dire Ashton Kutcher. L’acteur et sa femme Mila Kunis étaient à une soirée karaoké chez une voisine chanteuse quand ils ont entendu un jeune homme chanter merveilleusement bien sur scène.

"Il fait cette chanson d’ABBA… Je me dis ’Oh mon dieu !’ Alors ce gamin descend de scène, et Mila et moi allons vers lui. ’Mec, je dois te dire quelque chose, tu es vraiment bon’. Il me répond : ’Merci, mec, merci. J’apprécie vraiment.’ " confie l’acteur au magazine Esquire.

Plus tard dans la soirée, un ami présent leur a appris qui était en réalité ce jeune homme talentueux. "Maintenant, je me sens stupide. C’est un chanteur professionnel, et nous essayons de lui dire qu’il est un bon chanteur !", rigole l’acteur, "Je suis désolé Harry Styles, mais tu es vraiment bon au karaoké, mec. Sérieusement, vraiment bien".

Actuellement, Mila Kunis et Ashton Kutcher jsont à l'affiche de la série " That’90s Show " reboot de "That’70s Show".