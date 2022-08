La Foire du Midi de Bruxelles a attiré plus de 700.000 personnes : "Une belle édition mais pas un record"

Manèges, tirs à la carabine et croustillons ont attiré plus de 700.000 personnes au long de la 141e édition de la Foire du Midi à Bruxelles, a indiqué dimanche l’échevin bruxellois des Affaires économiques Fabian Maingain (DéFI). La chaleur a freiné quelque peu la fréquentation.

"Nous avons compté plus de 700.000 visiteurs. C’est une belle édition mais pas un record. C’est surtout dû à la chaleur, avec moins de monde l’après-midi et des pics surtout en soirée, lorsqu’il faisait plus frais", a analysé M. Maingain en ce jour de clôture de la Foire du Midi.

L’année dernière, 500.000 personnes étaient venues goûter aux plaisirs de la foire, qui était toujours sous le coup de mesures sanitaires. Avant la pandémie, en 2019, un million d’amateurs et d’amatrices d’attractions s’étaient frottés aux sensations de l’événement bruxellois.