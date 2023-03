La Foire du Livre de Bruxelles, une superbe vitrine pour les éditeurs indépendants

Le pouvoir d’achat a baissé, les gens achètent moins de livres. On doit se réinventer, trouver d’autres stratégies.

Le contact entre l’éditeur et le lecteur permet entre autres d’interroger l’usage de la lecture. "2022 a été une année creuse en termes de ventes, explique Xavier Vanvaerenbergh, et beaucoup de confrères et consœurs m’ont dit la même chose. En effet, le pouvoir d’achat a baissé, les gens achètent moins de livres. On doit se réinventer, trouver d’autres stratégies. Le fait de pouvoir enfin, cette année, retrouver le public, de pouvoir discuter en direct avec les bouquins en mains, c’est quelque chose qui va beaucoup nous aider."

Même son de cloche de la part de Mélanie Roland, directrice des éditions belges Alice (livres jeunesse). Elle aussi souligne l’utilité d’une rencontre en direct avec les lecteurs : "Nous, on ne vend pas. Ce sont les libraires qui vendent pour nous, car dans la vie de tous les jours, on est dans un bureau et on ne voit jamais les lecteurs, on n’a jamais l’occasion de discuter avec eux. Or c’est très important de le faire quand ils viennent choisir un livre dans notre stand. C’est très important d’avoir leur retour, notamment leur commentaire par rapport aux couvertures".