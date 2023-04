La Foire du Livre de Bruxelles : des "Ghostbusters littéraires" à la rescousse !

Au cours de son enquête, l’intrépide chasseur d’ectoplasme a fait une halte auprès d’une libraire et d’une assistante éditoriale pour leur demander si le public était toujours intéressé par ce type de littérature. Et la réponse est "oui" ! Les lecteurs ont envie de plonger dans des ambiances différentes que celles que l’on peut retrouver dans la littérature contemporaine, et certains auteurs ont des propos universels qui ne prennent pas une ride avec le temps. La littérature d’auteurs décédés permet également de parfaire sa culture générale, de mieux comprendre les courants littéraires actuels et de voyager à travers les époques.

Les jeunes lecteurs sont également attirés par ces auteurs disparus, qui offrent une fenêtre sur le passé et leur permettent de découvrir des courants marquants de la littérature. L’intérêt pour ces œuvres ne se dément pas, que ce soit pour leur aspect historique, patrimonial, ou parce qu’elles sont coupées de notre époque. Ainsi les auteurs morts continuent de se vendre et de passer de siècle en siècle.

Parmi les auteurs recherchés figurent des noms tels que Mikhaïl Boulgakov, Sigrid Undset, Dostoïevski et du côté des auteurs belges, on retrouve Emile Verhaeren, Jacqueline Harpman, et Jean Ray, pour n’en citer que quelques-uns. Malgré des thèmes parfois jugé dépassés et une lecture qui peut sembler ardue au premier abord, ces auteurs morts continuent d’attirer les lecteurs.

Et d’ailleurs, l’équipe de Sous couverture se tient prête à intervenir 24 heures sur 24 pour aider celles et ceux qui seraient confrontés à ces phénomènes surnaturels.

Mais rassurez-vous, après avoir arpenté les allées de la foire du livre, Gorian Delpâture nous réconforte : les auteurs morts présents à la Foire du Livre sont inoffensifs. Toutefois, si quelque chose d’étrange se produit dans votre bibliothèque, n’hésitez pas à appeler Sous Couverture, les 'Ghostbusters littéraires'.