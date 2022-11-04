Монс: давайте поїдемо на місяць веселощів | La Foire de Mons

Осінній ярмарок поселяється на вулицях Монса. У меню: автоскутери, льодовий палац, американські гірки, ловля качок, стрільба по трубах, солодка вата, яблука-іриски… Достатньо, щоб повернутись у дитинство!

Три місця для насолоди вечіркою

На Гран-Плас: з 04 ​​по 27 листопада 2022 року

У Grand Large та на Place Louise (привокзальна площа): з 4 листопада по 4 грудня 2022 р.

Святкове відкриття

Ярмарок буде відкрито з великою помпою на різних майданчиках.

На площі Гран-Плас публіка побачить світловий марш оркестру, після якого піде барвистий парад. На сайті Grand Large Cirque Bouglione є спонсором урочистостей. О 21:00 небо осяє феєрверк. На різних сайтах заплановані спеціальні дні. 9 листопада, наприклад, буде днем ​​"покемонів". Також у програмі акції "Пільговий тариф".

Повна програма та практична інформація: Foire d'automne 2022 à Mons — Ville de Mons