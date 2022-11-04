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Монс: давайте поїдемо на місяць веселощів | La Foire de Mons

il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Осінній ярмарок поселяється на вулицях Монса. У меню: автоскутери, льодовий палац, американські гірки, ловля качок, стрільба по трубах, солодка вата, яблука-іриски… Достатньо, щоб повернутись у дитинство!

 

Три місця для насолоди вечіркою

На Гран-Плас: з 04 ​​по 27 листопада 2022 року

У Grand Large та на Place Louise (привокзальна площа): з 4 листопада по 4 грудня 2022 р.

 

Святкове відкриття

Ярмарок буде відкрито з великою помпою на різних майданчиках.

На площі Гран-Плас публіка побачить світловий марш оркестру, після якого піде барвистий парад. На сайті Grand Large Cirque Bouglione є спонсором урочистостей. О 21:00 небо осяє феєрверк. На різних сайтах заплановані спеціальні дні. 9 листопада, наприклад, буде днем ​​"покемонів". Також у програмі акції "Пільговий тариф".

Повна програма та практична інформація: Foire d'automne 2022 à Mons — Ville de Mons

 

Belga
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C'est parti pour un mois de foire d'automne

La foire s'installe dans les rues de Mons. Au menu : auto-scooters, palais des glaces, montagnes russes, pêche au canard, tir à pipe, barbe à papa, pommes d’amour…De quoi vous faire retomber en enfance !

 

Trois sites pour profiter de la fête

Sur la Grand-Place : du 04 au 27 novembre 2022

Au Grand Large et sur la place Louise (place de la gare): du 4 novembre au 4 décembre 2022

 

Une soirée de lancement festive

La foire sera inaugurée en grandes pompes sur les différents sites.

Grand Place, le public verra défiler une fanfare lumineuse, suivie d’une parade elle aussi haute en couleurs. Sur le site du Grand Large, le Cirque Bouglione est le parrain des festivités. Des feux d’artifice illumineront le ciel à 21heures. Sur les différents sites, des journées spéciales sont prévues. Le 9 novembre sera par exemple une journée " Pokemon ". Des actions " tarif réduit " sont également au programme.

L’agenda complet et les infos pratiques : Foire d'automne 2022 à Mons — Ville de Mons

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