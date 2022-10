Льєжський ярмарок | La Foire de Liège

La Foire de Liège

C’est la plus ancienne kermesse de Belgique toujours en activité ! La foire de Liège, ou foire d'octobre, existe depuis le 16ème siècle. Elle est aussi la plus grande fête foraine du pays quant au nombre de forains présents avec plus de 160 attractions et stands de nourriture et de boissons, le tout sur une distance de quasiment 2 kilomètres. Amateurs d’auto-tamponneuses, de maison hantée ou de montagnes russes : vous êtes au bon endroit.

Chaque année, la foire attire environ 1 million 500 000 personnes, qui viennent parfois de très loin pour passer une journée dans la Cité ardente (c’est le surnom de la ville de Liège…)

Depuis l’année dernière, la foire de Liège est reprise parmi les chefs-d’œuvre du Patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

A goûter sur place : le lacquemant

Cette gaufrette est une spécialité de Liège. Elle est réalisée à base de froment, coupée en deux sur son épaisseur, fourrée et nappée de sirop de sucre candi. Le tout parfumé à la fleur d’oranger…On le déguste chaud ou froid, selon les goûts !

En pratique :

La foire se tient sur le Boulevard d’Avroy, jusqu’au dimanche 13 novembre.

Les stands de nourriture ouvrent à 11h30. Les attractions ouvrent l’après-midi, et sont accessibles, le week-end, jusque tard dans la nuit.

jeudi 3 novembre et dimanche 13 novembre : journées de rabais avec de grandes réductions sur l’entrée des attractions

Plus d’infos : Foire de Liège