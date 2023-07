La Foire de Libramont vous donne rendez-vous du 28 au 31 juillet

Libramont, un événement, un lieu, une infrastructure, une communauté

La Foire de Libramont est organisée par la coopérative Libramont Coopéralia SCES agréée au service du monde agricole et forestier. Sa mission est de connecter les enfants de la terre pour susciter le questionnement, faire émerger des solutions innovantes et durables pour l’agriculture, la forêt et l’environnement.

Accompagner les acteurs du changement en offrant un contenu à valeur ajoutée au travers d’expériences événementielles et d’espaces d’échanges réels ou virtuels pour sentir, toucher, goûter, entendre et voir le monde de demain.

Cette mission se transmet autour de cinq valeurs fondamentales : l’exploration, la convivialité, la collaboration, l’audace et l’agilité.

Avec environ 200.000 visiteurs, 700 exposants et 4000 marques sur un site de 200.000 m², la Foire agricole, forestière et agroalimentaire de Libramont est la plus grande foire de plein air en Europe. Libramont est la plus conviviale des rencontres professionnelles. Elle est une vitrine exceptionnelle de la ruralité qu’elle aborde sous de nombreux aspects : le machinisme, l’élevage, la forêt, l’agroalimentaire, l’horticulture, le maraîchage, le génie civil, ou encore la recherche, l’éducation et la culture.

La Foire de Libramont a lieu tous les ans le dernier week-end de juillet. Elle est suivie une année sur deux de Demo Forest, événement de démonstrations forestières. La prochaine édition de la Foire de Libramont aura lieu du 28 au 31 juillet 2023.

Un thème permet chaque année d’animer le dialogue et de mettre la question de l’agriculture et de la forêt au centre des débats. En 2023, la thématique est formulée comme telle : "L’agriculture, une histoire sans faim ?"