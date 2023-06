La foire de Libramont s'inquiète de la diminution des exploitations agricoles

"L'agriculture, une histoire sans faim", un jeu de mot pour annoncer le thème de la foire agricole de Libramont. La 87e édition de cet événement d'ampleur aura lieu du 28 au 31 juillet prochains. Une édition qui s'intéresse aux difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs ainsi qu'à la souveraineté alimentaire.

Après avoir marqué son grand retour en 2022, la foire agricole de Libramont revient cette année avec un constat inquiétant. Depuis 1990, la Wallonie a perdu 56% de ses exploitations agricoles. On en dénombre à peine 13.000 aujourd'hui, ce qui pose la question du risque de pénurie de certains produits. Certes, la surface agricole a augmenté, mais la profession est vieillissante et compte moins d'actifs. "Il faut avoir conscience que l'on perd des agriculteurs tous les jours", explique Natacha Perat, directrice de la foire. "L'âge moyen est à peu près de 55 ans donc le renouvellement et la transmission sont compliqués. Il faut s'assurer que l'agriculture nous permettra d'avoir une histoire sans faim et sans fin".

La foire agricole entend donc soutenir l'agriculture familiale wallonne. Pour ce faire, une plateforme d'essais sera installée sur 2500 mètres carrés pour montrer des techniques culturales en phase avec l'agroécologie. Celle-ci est utile pour répondre aux enjeux environnementaux. Un pôle de santé végétale sera également créé pour marquer le lien entre l'agriculteur, l'animal et le sol. Autre nouveauté : un hackathon qui démarrera la veille de l'ouverture, le jeudi 27 juillet. "C'est une compétition des férus de programmation et de logiciels, qui vont développer des applications destinées à la ruralité et au monde agricole", détaille Jean-François Piérard, président de la foire. "On ne sait pas ce que ça va donner évidemment car chacun est libre de ses propositions, mais je crois que ça risque d'être très intéressant et on a déjà beaucoup d'inscrits".

Cette année, il y aura entre 650 et 700 stands répartis sur le champ de foire. Actuellement, c'est moins que l'an dernier, mais les exposants occupent plus d'espace. "Pour l'instant, nous sommes à 650 exposants officiellement annoncés", explique Caroline Willems, directrice commerciale de la foire. "L'édition s'annonce très dense et positive puisque nous sommes à 98% de taux d'occupation, soit 10% en plus par rapport à l'an dernier après covid. On retrouve des taux d'occupation qui sont plus proches de ceux connus auparavant". À savoir que le prix du ticket à la journée, lui, reste identique à celui de 2022 : 14 euros.